Що змусить Путіна піти з Донбасу

Вибори у РФ завершилися і тепер, можливо, Володимир Путін задумається про виведення російських військових з Донбасу – для економії коштів.

Таку думку в інтерв’ю Апострофу висловив координатор групи Інформаційний спротив, нардеп Дмитро Тимчук, коментуючи заяву заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака про можливий відхід Росії з Донбасу в 2018 році.

Він не впевнений, що це трапиться, хоча для цього є деякі передумови.

– Вибори президента РФ вже пройшли, вже можна говорити росіянам, що все не так райдужно, як було сказано, тому потрібно ще тугіше затягнути паски. Зрозуміло, що утримувати на цьому тлі якусь міфічну “Новоросію” для Москви було б як мінімум необачно. Так виникають передумови для того, щоб Путін під будь-яким слушним приводом все-таки йшов звідти. Але, знову-таки, це бажане, яке ми можемо видавати за дійсне, – зазначив Тимчук.

На його думку, прискорити цей процес може економічна ситуація в РФ і світові ціни на енергоносії.

Читайте: Телефонна розмова Порошенка з Путіним – основні тези

– Це пов’язано з різними чинниками, в тому числі з цінами на енергоносії. Ми зараз не розуміємо і не можемо ніяк прорахувати, на який час Росії вистачить так званого підшкірного жиру, оскільки ми не знаємо, якими завтра будуть ціни на нафту. На сьогодні це ворожіння на кавовій гущі, – підсумував він.

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що збройні сили Росії змінили тактику ведення війни на Донбасі.