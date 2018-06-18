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Штраф до 50 тис.! В Україні хочуть заборонити публічні прояви сексуальної орієнтації

Народний депутат Олег Барна зареєстрував законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації.

Відповідний законопроект ( №8489) пропонує внесення змін (доповнень) до кількох законів. Головним визначено парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики.

У пояснювальній записці, зокрема, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-2 Виготовлення, розповсюдження продукції, що містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи, і публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи.

За такі дії запропоновано покарання у вигляді штрафу від 300 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (Один мінімум – 17 грн. – Ред.) і громадські роботи на строк від 20 до 60 годин.

За ті самі дії, вчинені повторно або з використанням ЗМІ, передбачається штраф від 600 до 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

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Нагадаємо, Факти ICTV розбиралися, чи легалізують одностатеві шлюби в Україні.

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