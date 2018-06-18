Скандал у Києві: забудовника зобов’язали знести багатоквартирний будинок

Господарський суд Києва зобов’язав забудовників знести багатоквартирний будинок ЖК Перспектива по вулиці Теодора Драйзера, 40, в Деснянському районі як об’єкт самочинного будівництва.

Про це передають Українські Новини.

Багатоквартирний будинок був побудований замість школи на землі з цільовим призначенням Освіта.

Компаніям Глобал Буд-3, Укрсоцбуд, Київмонтажбуд доручено знести об’єкт як самовільно збудований і привести земельну ділянку в початковий стан.

Читайте: 4 поверхи на місяць: що потрібно знати про забудовника

У 2007 році цю ділянку площею 2,464 га було відведено міською владою під будівництво середньої загальноосвітньої школи.

У 2013 році прокуратура Деснянського району міста Києва звернулася до господарського суду Києва для того, щоб повернути цю ділянку землі громаді міста.

Господарський суд прийняв рішення не віддавати землю Київській міській раді, а передати її компанії Глобал Буд-3 для подальшої добудови школи. З цією метою було укладено новий інвестиційний договір.

В кінці 2017 року Мінфін опублікував рейтинг забудовників Києва.