Снєгирьов: Законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною

Співголова Громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов вважає президентський проект закону про нацбезпеку таким, що потребує доопрацювання. В коментарі Фактам ICTV він повідомив, що документ містить суперечливі моменти.

Проект закону Про національну безпеку України має ряд білих плям. Зокрема, на думку експерта, СБУ залишається непідзвітним органом.

– Фактично Служба безпеки України виведена як з цивільного контролю, так і контролю з боку Парламенту. Скоріше за все, служба буде використовуватись у ручному режимі, як елемент придушення саме внутрішніх протестів.

В той же час Служба Безпеки України залишається однією з нереформованих структур. Не має СБУ і громадського контролю, додає Снєгирьов. Нещодавно там припинив роботу громадський комітет.

Ще один неоднозначний пункт проекту – фінансування. Дмитро Снєгирьов називає співвідношення 3% на сили оборони та 1,5% на сили безпеки диспропорцією. Загалом передбачається річне фінансування у розмірі 5% від ВВП.

Такий розподіл сил наштовхує на питання – звідки саме чекає загрозу керівництво держави – ззовні чи зсередини, повідомив експерт.