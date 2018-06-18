Справа Бабченка: Апеляційний суд залишив Германа під арештом

Апеляційний суд Києва залишив під арештом Бориса Германа, якого підозрюють у замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Відповідне рішення суд прийняв на сьогоднішньому засіданні, де розглядалася апеляційна скарга на запобіжний захід Борису Герману.

Так, рішення Шевченківського районного суду Києва від 31 травня залишається в силі, а підозрюваний у справі Бабченка Борис Герман залишається під арештом.

До слова, СБУ в рамках “справи Бабченка” затримала керівника ще однієї групи з підготовки терактів в Україні.

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Нагадаємо, Луценко розповів про причину імітації вбивства Бабченка.

Фото: УНІАН