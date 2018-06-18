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Тільки так Путін піде! Канада зробила пропозицію по зброї для України

Представники опозиційної в Палаті громад Канади Консервативної партії пропонують передати Україні летальну зброю на $9,5млн.

Про це в коментарі Донбас.Реалії повідомив депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.

Він зазначив, що парламентська опозиція вимагає від уряду Канади більш активних заходів для підтримки українських військових.

– Це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети С6, які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети Карл Густав, міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення, – зазначив Безан.

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За його словами, це озброєння спочатку призначалося для курдських сил в Іраку. Їх канадські військові тренували для боротьби проти екстремістського угрупування Ісламська держава. Але рішення про постачання так і не прийняли.

 – Путіна провокує слабкість. І поки Україні не вистачатиме озброєння для захисту власних кордонів – Путін продовжуватиме тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, тільки тоді ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу, – вважає канадський парламентарій.

Раніше координатор групи Інформаційний спротив, нардеп Дмитро Тимчук заявив, що після закінчення виборів в РФ, можливо, Путін задумається про виведення російських військових з Донбасу – в цілях економії коштів.

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