Турчинов – послу Британії: Росія нарощує військову присутність в Азовському морі

Секретар РНБО Олександр Турчинов обговорив з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф загострення ситуації в Азовському морі в зв’язку з нарощуванням там військової присутності Росії.

Про це пише прес-служба РНБО.

Турчинов розповів Гоф про загострення ситуації на сході України через постійні агресивних дій і інтенсивних обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

– Разом з тим об’єднані сили готові адекватно реагувати на будь-які провокації, – зазначив він.

Крім того, співрозмовники обговорили загострення ситуації в Азовському морі в зв’язку з нарощуванням військової присутності РФ.

– Посилення десантних можливостей РФ в цьому регіоні свідчить про можливість провокацій з їхнього боку на Азовському узбережжі, – сказав Турчинов, нагадавши про спроби блокування Росією кораблів, що прямують в українські порти в Азовському морі.

Також сторони обговорили питання про можливість проведення миротворчої операції на сході України.

Крім того, Турчинов і Гоф обговорили питання прийняття закону України Про національну безпеку.

Секретар РНБО висловив надію, що на наступному тижні “закон, який був напрацьований разом з міжнародними експертами, буде прийнятий парламентом в цілому”.

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– Цей закон дуже важливо прийняти напередодні брюссельського саміту НАТО, адже саме він регламентує приведення всього сектора безпеки і оборони України у відповідність зі стандартами Альянсу, що має важливе значення для подальшої інтеграції нашої країни в НАТО, – сказав він.

Гоф зазначила, що Велика Британія підтримує незалежність і територіальну цілісність України, і залишається надійним партнером і другом України.

Нагадаємо, 20 травня росіяни ультимативно закрили 2000 квадратних кілометрів Азовського моря для українських суден через нібито проведення бойових стрільб.