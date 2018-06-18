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У Львові дівчата роздяглись навпроти міськради (18+)

У центрі Львові на площі Ринок дівчата влаштували еротичну фотосесію.

Про це розповів очевидець Євген Кутейников, передає Варта1.

Зйомка проводилася з балкона Найдорожчої ресторації Галичини (Масони), яка знаходиться на площі Ринок.

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– Гарні дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?, – зазначив Євген Кутейников.

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У Львові дівчата роздяглись навпроти міськради (18+) / 2 фотографии

До речі, пікантні знімки Бейонсе і Jay-Z у ліжку потрапили у мережу.

Фото: Варта1.

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