У центрі Львові на площі Ринок дівчата влаштували еротичну фотосесію.
Про це розповів очевидець Євген Кутейников, передає Варта1.
Зйомка проводилася з балкона Найдорожчої ресторації Галичини (Масони), яка знаходиться на площі Ринок.
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– Гарні дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу у міську раду. Вам подобається?, – зазначив Євген Кутейников.
У Львові дівчата роздяглись навпроти міськради (18+) / 2 фотографии
До речі, пікантні знімки Бейонсе і Jay-Z у ліжку потрапили у мережу.
Фото: Варта1.
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