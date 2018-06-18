Український школяр переміг на Олімпіаді геніїв у США

Український школяр Валентин Фречка здобув золото на Олімпіаді геніїв.
Український школяр Валентин Фречка завоював золото на Олімпіаді геніїв, що проходила у США, повідомив у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
– Валентин Фречка винайшов спосіб виготовлення паперу із опалого листя. Також двоє українських школярів отримали бронзові медалі і ще двоє посіли четверті місця, – написав Гройсман.
Прем’єр-міністр вважає, що ідеї українських школярів будуть “затребувані в глобальному світі”.
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До слова, психологи Німеччини прийшли до висновку, що соціальні мережі можуть вплинути на оцінки школярів в залежності від їхнього використання.
Фото: Володимир Гройсман
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