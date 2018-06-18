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В Одесі під час вистави народився дельфін

В одеському дельфінарії Немо під час виступу на світ з’явивилося дельфінятко.

– Хтось хоч раз в житті спостерігав за народженням дельфінчика, – написав Сергій Георгієв в Facebook.

Читайте: Замість батута: хаскі грається з величезною свинею

Глядачі радісно вітали малюка і голосно аплодували.

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В Одесі під час вистави народився дельфін / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на одному з пляжів Одеси двомісячне цуценя хаскі вкрало тапок відпочивальника.

Фото та відео: Сергій Георгієв.

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