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В ЄС створюють групу, щоб зупинити Північний потік-2 – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що в ЄС створюється група, яка повинна зупинити будівництво Північного потоку-2.

Президент Петро Порошенко заявив, що влада країни створює в Європейському Союзі групу, метою якої стане зупинка будівництва другої нитки російського газопроводу в обхід України Північний потік-2, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Північний потік-2 – це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, який не має ніякої економічної складової, який намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже $3 млрд. Однак, я переконаний, що спільними, об’єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити… Саме тому ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити Північний потік-2. Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх створювати міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України, – сказав Порошенко.

Він додав, що умовою участі ФРН в міжнародному консорціумі з управління українською ГТС є зупинка Північного потоку-2.

Порошенко також заявив, що не стане розкривати всі інструменти, які Україна застосовує для зупинки будівництва Північного потоку-2.

Читайте: Для чого Росії потрібен Північний потік-2

До слова, уряд Швеції погодив будівництво газопроводу Північний потік-2 через свою економічну зону.

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