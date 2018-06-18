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Відсутній сигнал! Аналогове мовлення UA:Перший відключено

Сьогодні призупинено аналогову трансляцію телеканалу Ua: Перший постачальником послуг – Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) через несплату за трансляції з боку ПАТ НСТУ.

Сигнал відсутній у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів, повідомляє УНІАН.

– З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн грн. У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії становить лише 776 563 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої законом Про суспільне телебачення і радіомовлення України. Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на оплату трансляцій, – зазначили у прес-службі телеканалу.

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Зазначається, що для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн на рік, проте виділено і передбачено в паспорті бюджетної програми лише 51 млн грн.

За інформацією прес-служби, призупинення аналогової трансляції Ua: Перший відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18.00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу.

Раніше Факти ICTV писали, що відеосервіс Youtube анонсував запуск власного онлайн-телебачення Youtube TV на території США.

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