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Війна на Донбасі: ворог стріляв по Кримському з мінометів

Протягом доби окупанти 20 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, з них 6 разів – із застосуванням мінометів. Втрат немає, одного військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У штабі констатують активізацію ворога увечері та темної пори доби.

Луганський напрямок

Тут близько 19.00 та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів у районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один український захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.

Донецький напрямок

Заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував у Пісках та Старогнатівці, що під Волновахою.

Маріупольський напрямок

Протягом доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї у районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне та Широкине.

Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.

За даними розвідки, за добу 5 окупантів поранено.

Читайте: Розкрито позиції новітнього озброєння РФ на Донбасі та в Криму (КАРТА)

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що збройні сили Росії змінили тактику ведення війни на Донбасі.

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