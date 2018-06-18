Війна на Донбасі: ворог стріляв по Кримському з мінометів

Протягом доби окупанти 20 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, з них 6 разів – із застосуванням мінометів. Втрат немає, одного військового поранено.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У штабі констатують активізацію ворога увечері та темної пори доби.
Луганський напрямок
Тут близько 19.00 та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів у районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один український захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.
Донецький напрямок
Заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував у Пісках та Старогнатівці, що під Волновахою.
Маріупольський напрямок
Протягом доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї у районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне та Широкине.
Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.
За даними розвідки, за добу 5 окупантів поранено.
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