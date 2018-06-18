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Викрадення людини і теракт: на лідера С14 завели кримінальну справу

На лідера організації С14 відкрили справу за статтями про викрадення людини і теракт за дії щодо бразильця Лусваргі.

Про це в Facebook написав адвокат бразильця Валентин Рибін.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження на лідера руху С14 Євгена Карася.

Читайте: Бразильця Лусваргі, який воював за “ДНР”, взяли під варту

– Головним слідчим Управлінням СБУ в Єдиний Реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викрадення людини громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, – написав Рибін.

Нагадаємо, на початку травня націоналісти затримали бойовика “ЛДНР”, бразильця Рафаеля Лусваргі і відвели його в СБУ.

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