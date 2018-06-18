Закон про нацбезпеку: наскільки буде секретним військовий бюджет

У новому законопроекті про національну безпеку тільки 10% інформації щодо загального бюджету сектору безпеки та оборони України буде засекречено.

Про це заявив народний депутат від фракції партії Блок Петра Порошенка Іван Вінник в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Щодо доступу про інформацію щодо державного фінансування сектору безпеки та оборони, вона буде доступною у двох напрямках – громадськості (щодо 90% оборонного бюджету, що не є засекреченою, 10% буде реалізовуватися через парламентський контроль – будь-який народний депутат має доступ до державної таємниці), – заявив Вінник.

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Також нардеп розповів, що у Верховній Раді буде створений окремий моніторинговий комітет, який наглядатиме за дотриманням прав та свобод людини під час здійснення уповноваженими органами правоохоронної, розвідувальної чи контррозвідувальної діяльності.

Нагадаємо, співголова Громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов заявив, що законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною.