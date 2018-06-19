В урядовому кварталі Києва ускладнений рух через проведення акції. Близько тисячі шахтарів, афганців і чорнобильців зібралися на протест під Радою. Почалася штовханина з поліцією.

Акція протесту заблокувала центр столиці. Біля Ради зібралися 1,5 тисячі учасників мітингу і 500 правоохоронців.

Активісти з прапорами постійно переміщаються по пішохідних переходах на перетині вулиць Грушевського, провулка Музейного та провулку Кріпосного.

Головна вимога протестувальників – гідні пенсії, медичне обслуговування, збереження пільг і нормальне соціальне забезпечення.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко вийшла до протестувальників і попросила створити ініціативну групу.











Штовханина на мітингу під Радою, урядовий квартал заблокований (ОНЛАЙН) / 6 фотографий

Нагадаємо, у квітні цього року кілька тисяч ветеранів війни в Афганістані провели пікет біля будівель Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики України та Кабінету міністрів України.

Участнікм акції вимагали прискорити прийняття нового закону про розрахунок комунальних послуг, оновити в повному обсязі пільги для сімей загиблих воїнів та Героїв Радянського Союзу відповідно до закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Фото: Буквы, Facebook