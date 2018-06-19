Чому Путін не рятуватиме засихаючий Крим

Крим поступово засихає, але Володимир Путін не піде на військову операцію, щоб пробити сухопутний коридор, оскільки півострів йому потрібен тільки як військова база.

Таку думку висловив в інтерв’ю Апострофу один із лідерів кримських татар, Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.

– Поведінка Путіна взагалі-то непередбачувана, нічого не можна виключити. Але з боку Путіна це буде дуже нерозумно і безперспективно. Все-таки Україна вже не в такому стані, як в 2014 році…Зараз українська армія – у списку найкращих у світі, – зазначив він.

За його словами, питна вода в Криму буде – немає води для сільського господарства.

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– Але економіка Криму Росію взагалі не цікавить. Кремль використовує півострів тільки як військову базу. Будуть і далі сидіти на дотаціях: поки буде тривати окупація, вони щороку виділятимуть 3-5 мільярдів. Санкції знімати ніхто не буде, – підсумував Джемілєв.

Раніше заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що Крим засохне без України і Росії не вдасться зупинити цей процес.