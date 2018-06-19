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Держдеп США прокоментував заяву Трампа про Крим

Державний департамент США прокоментував інформацію про те, що американський президент Дональд Трамп назвав Крим російським.

– Ми повторювали знову і знову, наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України з міжнародно визнаними кордонами, – заявили в Держдепі США.

– Наші пов’язані з Кримом санкції будуть залишатися в силі до тих пір, поки Росія не припинить свою окупацію і не поверне Крим Україні, – додав він.

До слова, у Сенаті США представили резолюцію, що покладає на РФ відповідальність за порушення релігійних свобод у тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на саміті G7 нібито заявив, що Крим є російським, оскільки всі, хто живе на півострові, говорять російською.

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