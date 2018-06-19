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Окупанти мінометами наражають на небезпеку мирне населення на Донбасі

Минулої доби активні бойові дії тривали на Луганщині, де окупанти вдалися до провокаційних дій в районі Новотошківського, а на Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця.

Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.

Загалом ворог 28 разів порушував режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вів з важкого озброєння.

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У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено.

Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.

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