МВФ озвучив 3 вимоги для отримання Україною траншу

МВФ очікує від України правок до закону про Антикорупційний суд, вирішення питань цін на газ та бюджету траншу.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, ухвалення закону про Антикорупційний суд є важливим кроком уперед у боротьбі з корупцією і тепер важливо швидко схвалити президентський законопроект для формального створення суду і відновити норму про розгляд всіх справ його юрисдикції, включаючи апеляції на рішення судів першої інстанції.

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– Ми також домовилися тісно співпрацювати, в тому числі з урядом, щодо своєчасного здійснення цих та інших дій, особливо щодо цін на газ і бюджету, які мають вирішальне значення для очікуваного завершення перегляду програми з підтримки України МВФ, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентський законопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

11 червня президент України Петро Порошенко підписав законпро Антикорупційний суд.

Пізніше Порошенко заявив, що Антикорупційний суд запрацює до кінця 2018 року.