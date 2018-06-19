PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На дні Дніпра знайшли середньовічний човен/

На дні Дніпра знайшли середньовічний човен

Гидроархеологічна експедиція знайшла на дні Дніпра на території Хортицького заповідника лодку, датовану орієнтовно XVI століттям.

Про це у своєму Facebook повідомив керівник експедиції Дмитро Кобалія.

За його словами, стародавнє судно було знайдено буквально у 100 метрах від місця, де раніше був виявлений інший човен. Довжина знахідки – близько 20 метрів, ширина – до чотирьох.

– Дубова, плоскодонна, з гострим вузьким носом, що закінчується витонченим косим штевнем. Обшивка центральної частини відірвана … Ніс і корма збереглися краще, – розповів Кобалія.

Як зазначив археолог, у човні було знайдено фрагменти посуду, цвяхи і специфічні корабельні скоби, що вказують на середньовічне походження знахідки.

– Обшивка кріпилася встик кованими цвяхами, для чого у дошках вирізалися спеціальні трикутні пази. Цілком ймовірно, що судно побудували не у XVII, а навіть у XVI столітті, – розповів Кобалія.

У той же час дослідник констатував, що човен вже став жертвою грабіжників; також всередині нього були знайдені пивні пляшки і сміття.

На думку Кобалія, “наявність двох кораблів в одному місці може бути відбитками однієї історичної події, наприклад, битви запорожців з турками”.

Читайте: До берега Австралії прибило послання з XIX століття

До слова, раніше біля берегів Каліфорнії був знайдений загублений лайнер. Імовірно це радянський круїзний корабель Любов Орлова, який пропав 2013 році.

ФОТО: Pixabay; Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Смертельне селфі
Зламала шию під час селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина
Смертельна ДТП у Дніпрі: автомобіль зніс зупинку з людьми
Велика втрата. У госпіталі Дніпра померли двоє військових
Археологи розкопали в Помпеях старовинний Будинок дельфінів
Розчленовані та обгризені тіла: в Данії знайшли поховання воїнів
У Дніпрі заборонили продавати алкоголь вночі
Аварія на трубопроводі у Дніпрі – третина міста без води
Ножем у груди: в Дніпрі автомобіліст убив грабіжника
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка