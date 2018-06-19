На дні Дніпра знайшли середньовічний човен

Гидроархеологічна експедиція знайшла на дні Дніпра на території Хортицького заповідника лодку, датовану орієнтовно XVI століттям.

Про це у своєму Facebook повідомив керівник експедиції Дмитро Кобалія.

За його словами, стародавнє судно було знайдено буквально у 100 метрах від місця, де раніше був виявлений інший човен. Довжина знахідки – близько 20 метрів, ширина – до чотирьох.

– Дубова, плоскодонна, з гострим вузьким носом, що закінчується витонченим косим штевнем. Обшивка центральної частини відірвана … Ніс і корма збереглися краще, – розповів Кобалія.

Як зазначив археолог, у човні було знайдено фрагменти посуду, цвяхи і специфічні корабельні скоби, що вказують на середньовічне походження знахідки.

– Обшивка кріпилася встик кованими цвяхами, для чого у дошках вирізалися спеціальні трикутні пази. Цілком ймовірно, що судно побудували не у XVII, а навіть у XVI столітті, – розповів Кобалія.

У той же час дослідник констатував, що човен вже став жертвою грабіжників; також всередині нього були знайдені пивні пляшки і сміття.

На думку Кобалія, “наявність двох кораблів в одному місці може бути відбитками однієї історичної події, наприклад, битви запорожців з турками”.

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До слова, раніше біля берегів Каліфорнії був знайдений загублений лайнер. Імовірно це радянський круїзний корабель Любов Орлова, який пропав 2013 році.

ФОТО: Pixabay; Facebook