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Нацбезпека України : хто повинен контролювати, щоб закон запрацював

Для того, щоб законопроект про нацбезпеку став дієвим, необхідно надати Верховній Раді можливість контролювати Міністерство оборони. Таку інформацію Фактам ICTV повідомив Ігор Козій, представник Інституту євроатлантичного співробітництва.

На думку військового експерта, парламент має контролювати кадрові призначення та фінансові питання оборонного відомства. Крім того, мають розширитись повноваження профільного комітету Верховної Ради і створений ще один – з питань розвідки.

– Розвідка повинна бути відокремлена від Збройних Сил та оборони, – переконаний Ігор Козій.

На його думку, саме розвідка має стати важелем контролю за Міністерством оборони. Тож служба має діяти незалежно від Міноборони.

Нагадаємо, що на думку члена комітету ВР з питань оборони законопроект про нацбезпеку наближає Україну до НАТО

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