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Побачити, що живий: Москва ховає Сенцова навіть від відеозв’язку

Росія відмовилась навіть від можливості побачити Олега Сенцова по відеозв’язку. 

Олег Сенцов

Про це Уповноважений з прав людини Верховною Ради України Людмила Денісова сказала сьогодні журналістам у Москві, пише УНІАН.

– Я сьогодні зробила пропозицію Москальковій – давайте відеозв’язок – провести відеоконференцію, щоб я побачила, що Олег є, що він живий, що він здоровий, як вони кажуть, і набрав два кілограми ваги до того, як він почав голодування, але ніхто не погодився. Це дуже турбує, – сказала Денісова.

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Вона нагадала, що востаннє представник російського уповноваженого бачив Сенцова 5 червня, а зараз вже 19-те.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке було домовлено напередодні.

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