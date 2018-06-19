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Помер український письменник Іван Драч

На 82-му році життя після важкої хвороби помер український письменник, поет та дисидент Іван Драч.

Іван Драч

Про це у Facebook повідомив голова Спілки кінематографістів Сергій Тримбач.

– Сьогодні, 19 червня, у Феофанії. Після важкої хвороби. Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік, – написав він про смерть Драча.

За його словами, Іван Драч заповів поховати його у рідному селі Теліженцях поруч з могилою сина.

Про  смерть Івана Драча у Facebook написав також знайомий родини Маркіян Лубківський.

Фото: Markian Lubkivskyi

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