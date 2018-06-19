Порошенко подав у Раду законопроект про Антикорупційний суд як невідкладний

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду України.

Про це повідомила прес-служба глави держави, передає Інтерфакс-Україна.

Даний документ президент визначив як невідкладний для позачергового розгляду парламенту.

– Президент Петро Порошенко відповідно до статті 93 та частини другої статті 125 Конституції України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону України Про створення Вищого антикорупційного суду, – сказано у повідомленні.

У даний час президентський законопроект відсутній на сайті Верховної Ради.

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Нагадаємо, що 7 червня Верховна Рада проголосувала за президентськийзаконопроект про Антикорупційний суд. Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів.

А 11 червня президент України Петро Порошенко підписав законпро Антикорупційний суд.

Пізніше Порошенко заявив, що Антикорупційний суд запрацює до кінця 2018 року.