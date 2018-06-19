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Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Президент Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

жебривский

Про це йдеться в указі президента №169 від 19 червня.

– Постановити до складу комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича, – йдеться у ньому.

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Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 13 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

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