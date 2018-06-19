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Посуха в Україні: в гідрометцентрі заявили про небезпеку

Урожай озимої пшениці цього року зменшиться приблизно на 8-10% через посуху.

Врожай

В Україні цього року урожай озимої пшениці буде менший на 8-10%, на рівні 23,5 млн тонн. Причиною цьому може стати посуха в країні, заявила керівник агрометеорологічного відділу гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає УНН.

– Якщо брати основну нашу культуру – озиму пшеницю, то обсяги врожаю можуть бути десь на 8-10% меншими, ніж минулого року. При цьому треба наголосити, що минулий рік був дуже урожайний. Однак на сьогодні ми оцінюємо перспективи озимої пшениці десь на рівні 23-23,5 млн тонн, – сказала Адаменко.

Вона додала, що загальний урожай зернових також буде меншим, проте не критично.

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Нагадаємо, на 25% території України спостерігається посуха.

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