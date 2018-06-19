Провокації, сутички та обіцянка повернутись: як пройшов мітинг афганців

Мітинг під Верховною Радою сьогодні зібрав кілька тисяч афганців, чорнобильців та учасників АТО. Вони розповіли Фактам ICTV, що мітинг в Києві влаштували через невиконання весняних вимог протестувальників.

Мітинг афганців розпочався перед засіданням Верховної Ради. Активісти на вулиці поводили себе спокійно не довго. За годину вони вже намагались прорватись до приміщення парламенту.

Через це у активістів виникли сутички з правоохоронцями. Це призвело до застосування сльозоточивого газу, внаслідок якого постраждали кілька поліцейських, та затримання одного з учасників.

Головна мета мітингу – виконання вимог активістів, які ті висували у квітні так само під час протесту під стінами Верховної Ради.

Афганці та чорнобильці

Пенсія учасників бойових дій становить 2367 гривень без надбавок

Вимоги двох груп мітингувальників здебільшого спільні. Це збільшення соціальних виплат та повернення різних надбавок до них.

Пенсія чорнобильців коливається у розмірі від 1435 до 4089 гривень

Представники ветеранських організацій учасників війни в Афганістані крім іншого закидають Міністерству охорони здоров’я звинувачення. Мовляв, МОЗ передає окремі санаторні заклади під фінансування донорських організацій. А це призведе до того, що пільговики не зможуть там лікуватись – говорять мітингарі.

Шахтарі

Гірники прийшли під Раду теж з вимогою грошових виплат. Кілька місяців працівникам трьох десятків державних шахт затримують виплати заробітних плат.

Тож шахтарі прийшли вимагати від парламентарів розгляду та голосування за законопроект про зміни до бюджету.

Документ передбачає виділення двох з лишком мільярдів гривень для вугільної галузі. Майже мільярд мають витатрити на борги по зарплаті. Решта піде на розвиток галузі.

Вимагаючи розгляду проекту закону, працівники копалень взялись бити касками об бруківку.

Відповідь

До мітингувальників вийшли представники парламенту – кілька депутатів на чолі з першим заступником Голови ВР Іриною Геращенко.

Геращенко запевнила, що усі питання, які порушили афганці та інші учасники на мітингу, розглянуть комітети Ради. Вимагатимуть депутати і відповідей від профільних міністерств – соцполітики та охорони здоров’я. Відбудеться це під час години відповідей Кабміну перед Верховною Радою 22 червня.

Що далі

Протестувальники пообіцяли протягом місяця чекати на відповіді від парламенту. Згодом, у разі відсутності зрушень, знову збираються влаштувати акцію під стінами ради.

Яна Семенюк