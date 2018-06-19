Росія зірвала синхронне відвідування Сенцова та Вишинського

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що досягнуті напередодні домовленості про синхронне відвідування українського режисера Олега Сенцова і керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського зірвані російскою стороною.

Про це омбудсмен повідомила Facebook.

– Такі домовленості були на вчора. Втім, знову нічого не сталося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова (російський омбудсмен. – Ред.) Не приймає рішення, а тільки артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але…, – написала Денисова.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова.

До слова, резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів в Росії була прийнята на сесії Європейського парламенту 14 червня.