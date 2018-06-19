Сезон домушників. Як захистити квартиру від крадіжки

Влітку саме час подумати про захист квартири, адже в сезон відпусток крадіжки трапляються частіше. Відсутність господарів вдома тривалий час спокушає злочинців. Факти ICTV дізнались, як убезпечити квартиру від крадіїв.

Як захистити квартиру від крадіїв та не поповнити сумну статистику постраждалих від крадіжок, питання актуальне. В Києві майже кожен день відбувається від 1 до 3 пограбувань.

Хоча порівняно з 2016 роком випадки проникнень в домівки поменшали, їх все одно чимало. В Нацполіції за минулий рік зафіксували 5,5 тисяч випадків квартирних злочинів.

Де більше квартирних крадіжок

Рівень безпеки районів Києва визначали за кількістю випадків крадіжок. Тож найбезпечнішим районом став Печерський. На другому місці – Подільський. На третьому – Голосіївський район.

Варто зазначити, що відрив між другим і третім місцем значний – 430 випадків, зафіксованих Нацполіцією в 2016 році проти 735 крадіжок. Тож трійка лідерів досить умовна.

Найнебезпечніший район – Дніпровський. Там сталось більше 1000 крадіжок.

Закривають список як найменш безпечні Деснянський і Святошинський райони. В них було квартири грабували в середньому по 9 сотень разів.

Статистика злочинів

В Україні у 2017 році квартири грабували 26 тисяч разів.

Проникнення у помешкання українців заради наживи становлять десяту частину від загальної кількості крадіжок. Не менше за мешканців квартир від діяльності домушників потрепають жителі приватного сектору. Однак там робота злочинців носить дещо інший характер.

В квартири злочинці намагаються проникнути у час, коли там нікого немає. В будинках же вони не бояться присутності господарів. Адже там їх ніхто не почує.

Тому експерти відзначають тяжкість таких злочинів. Вивідуючи інформацію про місцезнаходження цінних речей, крадії можуть катувати власників.

В Києві сигналізацією обладнано 5-7% квартир. У Німеччині їх 50%

За квартирні злочини правоохоронці у 2017 році затримали 10 тисяч крадіїв. І відзвітували, що статистика розкриття злочинів зросла на 5 відсотків.

Однак зовсім іншу інформацію повідомляють представники охоронного бізнесу. На думку директора холдингу Шериф Дмитра Стрижова, злочинці, навпаки, стали діяти зухваліше.

– 4 роки тому ми могли говорити, що можна підготуватись, обладнавши квартиру охороною. Якщо раніше злодії бачили, що квартира охороняється, вони не ризикували туди проникати. Зараз крадіжки здійснюють усюди без різниці. Найбільше ризикують мешканці житла на 1-3 та останньому поверхах багатоповерхівок.

В той же час спеціалісти фіксують, що більшість – близько 70% проникнень – зловмисники здійснюють через двері. І лише решту – через вікна.

Заходи безпеки

Відсутність страху перед охороною квартири не означає, що власники квартир не можуть убезпечити себе.

Не залишайте ключі від квартири в умовленому місці (під килимком, у квітковому вазоні поряд з дверима тощо

Втративши ключ, міняйте замок або циліндровий механізм

Не зберігайте в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби. Злочинці знають улюблені місця схову квартирних власників: цінності шукають у шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах, в побутових приладах на кухні

Якщо ви самі вдома, не впускайте в квартиру незнайомих осіб, ким би вони не представлялися. Бажано через вічко роздивитись посвідчення, та перевірити по телефону мету візиту гостя з його керівництвом

Необхідно познайомитись з сусідами. А ще краще – тримати постійний зв’язок. Бонусом буде, якщо серед ваших сусідів є пенсіонери. Вони часто перебувають вдома і зможуть періодично спостерігати за вашою квартирою.

Охоронні системи

Як вже говорилось, сигналізація не є гарантом, що на вашу квартиру не покладуть око крадії. Однак у разі їх проникнення, вірогідність зберегти майно підвищується.

Для того, щоб охорона була ефективною, при виборі охоронної фірми необхідно звернути увагу на деякі деталі, говорить Дмитро Стрижов.

– Ключевий момент в установці сигналізації – це групи реагування. Якісне обслуговування може забезпечити лише та компанія, яка має в наявності достатню кількість екіпажів. Для великого міста, наприклад, як Київ, їх має бути щонайменше 15.

Мінімальна вартість встановлення сигналізації – 4 тисячі гривень. Щомісячна вартість обслуговування охорони стартує від 150 гривень.

Загальні поради

Незалежно від того, плануєте ви залучати додаткову охорону власного помешкання чи ні, експерти в сфері безпеки радять приділяти увагу наступним речам.

двері краще обладнати двома замками різного конструкційного рішення. На думку спеціалістів, зловмисники можуть впоратись з будь-якими механізмами. Однак складні замки, тим паче декілька, змусять злочинців витратити на їх зламування додатковий час

мешканцям нижніх поверхів варто обладнати вікна металевими гратами

відеоспостереження виконує дві функції. Воно може відлякати бажаючих незаконно проникнути до вашого помешкання, а також допомогти правоохоронцям у разі крадіжки знайти злодіїв.

З початком літа правоохоронці фіксують зростання крадіжок на 10-15%.

У сезон відпусток експерти особливо радять не говорити завчасно про свої плани залишити домівку на тривалий час. Адже злочинці часто працюють за наводкою.

Так само не варто розміщувати у соцмережах фото з подорожей у час перебування далеко від дому. Краще ділитись світлинами вже пост фактум.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, якщо у ваше помешкання проник злодій.

Яна Семенюк