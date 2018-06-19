Скільки коштує вмерти в Україні: ціни на ритуальні послуги, кремацію та місце на кладовищі

Найдешевша труна – це для кремацій, від 1200 грн, довжина за стандартом.

Прижиттєвий договір на власне поховання, лише рік як з’явився у переліку ритуальних послуг. Та поки ще не користується попитом. Переконати пересічного українця заздалегідь вибрати собі спектр цих послуг не так легко.

Щоб уникнути зайвих витрат необхідно готуватися до неминучого заздалегідь.

Найдешевша труна – це для кремацій, від 1200 грн. Зріст, точніше, довжина за стандартом.

У Дніпрі у ритуальній агенції, у спектрі послуг ноу-хау з Японії. Так звані екодомовини. Їх у першу чергу пропонують клієнтам.

Пропонують також труни класу люкс. З дерева вишні від 20 тис грн. Із цінних порід дерев привезених з Італії – 300 тис грн. Елітна домовина з президентською назвою Кеннеді – 4 з половиною тис доларів. Можна зробити щоб небіжчику в труні грала стереомузика.

Київський крематорій один з трьох у країні. Побудований ще у середині 70-х років минулого століття – працює на повну, у день до 60 кремацій. За минулий 2017 – 13 тис спалених.

Є ті, хто прах у колумбарії й залишають. Причому без процедури поховання.

У повітря та ще й з вогником – такий нестандартний останній шлях пропонують ритуальники з Дніпра.

Втім, як розпорядитися прахом померлого родича – це вже справа кожного. Стандартні поховання у колумбарії – 510 грн за місце. Ніша під урну, та сама урна – витрати окремі.

На рідних сподівайся, але ж – сам роби. Прах покійного у крематорії зберігається не більш року. Можуть і загубити.

З місцем на звичайному цвинтарі буде складніше. Тут ділянку під могилку можна забронювати лише якщо хтось з рідних вже помер.

Північне кладовище столиці, єдине у Києві, де вільні місця як би дивно це не звучало, ще є. Остання, так би мовити послуга від держави, пару квадратів землі. А ось копання могили треба оплачувати.

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Всі ці витрати можна проплатити ще за життя. Не перекладати проблеми на вбиту горем рідню. Та й труну замовити заздалегідь.

Піти в останній шлях красиво – завдання, як з’ясувалося не з легких.

Але краще зробити бронь. Це виявляється, роблять не лише на залізниці чи в театрі.

Те ж можна зробити із хрестом на могилу і табличкою. Найдешевші – від 500 грн.

За додаткові гроші можна провести репетицію прощання з власною персоною.

Але як жартувала свого часу Вєрка Сердючка – живіть мамо, це дешевше. У середньому на поховання рідних українці витрачають від 8 тис грн. Місця на цвинтарях все дорожчі, землі не вистачає. На Байковому у Києві вже від 30 тис доларів. Щоправда найближчим часом в Україні можуть дозволити поховання не на кладовищах – у парках і лісосмугах. Але без хрестів і надгробків.

До слова, трухляві ліжка і рій мух. Умови у психоневрологічному інтернаті на Львівщині.