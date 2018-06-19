Смерть Івана Драча: де поховають поета

Українського поета та письменника Івана Драча поховають у селі Теліженці.

Українського поета та письменника Івана Драча поховають на Київщині у рідному селі Теліженці, повідомляє УНІАН.

Драча поховають поруч з могилою сина Максима, як й заповів поет.

Іван Драч – поет, перекладач, громадський діяч, Герой України, був народним депутатом та першим головою Народного Руху.

Народився Драч 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці. У 1951 році в районній газеті надрукували його перший вірш.

У творчий доробок письменника увійшли поетичні збірки: Соняшник, Київське небо, Шабля і хустина, Храм сонця.

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Нагадаємо, сьогодні на 82-му році життя після важкої хвороби помер український письменник, поет та дисидент Іван Драч.