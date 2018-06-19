Справжнє пекло попереду: прогноз погоди до кінця літа

Наприкінці тижня в Україні очікується похолодання, але у липні-серпні буде дуже спекотно.

Такий прогноз у коментарі Обозревателю озвучив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

– Атмосферний фронт, який принесе зміна погоди в Україні, ми чекаємо 22-23 червня. Він прийде із заходу і перенесеться на схід країни. Пройдуть дощі, які, зокрема, охоплять територію східних і південних областей. З 23 червня знизиться температура повітря і становитиме 18-23 градусів замість 25-30, – розповів головний синоптик країни.

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Проте, за його словами, друга половина літа очікується дуже спекотною.

– У липні-серпні температура +35, а може і +40 градусів, однозначно буде спостерігатися в південних, центральних і східних областях України, – запевнив Кульбіда.

Свій прогноз він пояснив тим, що останні 25 років середня температура липня-серпня в Україні зросла на 2-2,5 градуса.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.