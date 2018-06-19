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У Чернівецькій області 20 осіб напали на прикордонників

О 16.00 в Чернівецькій області на прикордонний наряд напали близько 20 невідомих. Прикордонники були змушені застосувати зброю.

Держприкордонслужба

Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби України.

– Сьогодні, близько 16.00, під час охорони державного кордону і переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 чоловік спробували блокувати рух прикордонного наряду і навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд, – йдеться в повідомленні.

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Прикордонники були змушені захищатися, адже на мирні вмовляння припинити протиправні дії невідомі не реагували.
В результаті, після попередження і пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників. В даний час поранений доставлений в місцеву лікарню, де йому надано першочергову медичну допомогу.

За даними прикордонників, ситуацію було локалізовано.

В даний час з метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів.

Раніше Факти ICTV писали, що у КПВВ Новотроїцьке жінка водій навмисне наїхала на прикордонника Донецького загону, який здійснював оформлення осіб та транспортних засобів.

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