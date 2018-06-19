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У пабі в Бердянську повісили мапу з “російським” Кримом

Власник закладу поспішив виправити помилку з картою Росії, де Крим позначено як частину країни-агресора.

В одному з популярних пабів Бердянська Запорізької області розклад матчів Чемпіонату світу з футболу роздрукували на карті Російської Федерації, де український Крим позначено як частину країни-агресора.

Журналісти звернулися по коментарі до власника закладу, який виявився не в курсі ситуації, передає Про Бердянськ.

Та згодом власник пабу надіслав наведене нижче фото з підписом: “Це мій коментар”.

Фото: pro.berdyansk.biz.

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– Чи можна вважати, що помилку виправлено і в пабі більше немає російських мап з Кримом, залишаємо на розсуд читачів, – додали журналісти.

Нагадаємо, раніше британське видання The Times оскандалилося, опублікувавши карту Росії з окупованих Кримом.

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