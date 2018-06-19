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Україна відповіла Кремлю на “помилування” Сенцова

Український політв’язень Олег Сенцов не проситиме Володимира Путіна про помилування.

Олег Сенцов

Про це написала у Facebook перший заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко, коментуючи заяву Кремля про те, що Сенцов сам має попросити про помилування.

– Прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявляє, що Олег Сенцов має сам подбати про своє помилування, натякаючи, що Олег має звернулися до російського президента з таким проханням. Очевидно, що Сенцов не буде звертатися до Путіна, на це російська влада й розраховує, – запевнила вона.

Геращенко також висловила обурення з приводу зриву Росією домовленостей про відвідання українською омбудсвумен Людмилою Денісовою Сенцова та інших українських заручників.

– Щоб ви розуміли, саме так у нас кілька разів зривалося звільнення заручників. Коли все начебто обговорили і домовилися, визначилися зі списком і приблизною датою. Й в останню хвилину – ні, й без пояснень, – написала вона.

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Сьогодні в Кремлі заявили, що суспільний резонанс не може вплинути на рішення суду по Олегу Сенцову – він повинен сам звернутися з проханням про помилування.

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