PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Український брендинг Євробачення 2017 отримав Каннського лева/

Український брендинг Євробачення 2017 отримав Каннського лева

Брендинг Євробачення-2017, створений українськими агентствами, отримав бронзову нагороду Каннських левів.

Брендингу Євробачення-2017, який створили українські агентства Banda.agency та Republique, присудили бронзову нагороду Каннських левів у категорії Desing Lions, повідомляє AIN.ua.

Агентства розповіли, що у Євробачення ніколи не було справжнього бренду і вони хотіли це змінити.

– Використовуючи традиційний український символ, ми також надали йому сучасного вигляду яскравими, живими паттернами. Кожен елемент намиста має свій унікальний дизайн і форму, що символізує просту істину: ми всі різні, але кожен рік збираємося разом з прекрасного приводу, – заявили автори брендингу.

Читайте: Український школяр переміг на Олімпіаді геніїв у США

До слова, українські десантники зайняли перше місце в марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка