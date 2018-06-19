Український брендинг Євробачення 2017 отримав Каннського лева

Брендинг Євробачення-2017, створений українськими агентствами, отримав бронзову нагороду Каннських левів.

Брендингу Євробачення-2017, який створили українські агентства Banda.agency та Republique, присудили бронзову нагороду Каннських левів у категорії Desing Lions, повідомляє AIN.ua.

Агентства розповіли, що у Євробачення ніколи не було справжнього бренду і вони хотіли це змінити.

– Використовуючи традиційний український символ, ми також надали йому сучасного вигляду яскравими, живими паттернами. Кожен елемент намиста має свій унікальний дизайн і форму, що символізує просту істину: ми всі різні, але кожен рік збираємося разом з прекрасного приводу, – заявили автори брендингу.

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До слова, українські десантники зайняли перше місце в марш-кидку на 87 км для поранених ветеранів The Cateran Yomp-2018.