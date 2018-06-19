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Український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси – коли і напрямки

Авіакомпанія SkyUp планує відкрити продаж квитків на внутрішні і міжнародні регулярні рейси.

Український лоукостер SkyUp планує відкрити продаж на внутрішні і міжнародні регулярні рейси у липні, повідомляє УНІАН.

– Уже в липні ми відкриємо продаж на рейси всередині України. Це будуть рейси в Одесу з Києва і Харкова. Паралельно ми почнемо продаж квитків на міжнародні рейси з Києва в Барселону, Ларнаки і Батумі, – сказав співзасновник SkyUp Airlines Юрій Альба.

Всі елементи ціноутворення на квитки базуватимуться на основі лоукост моделі.

Базовим аеропортом для SkyUp буде аеропорт Київ імені І. Сікорського (Жуляни).

Читайте: Маршрути і ціни: куди планує літати український лоукостер SkyUp

До слова, авіакомпанія Bravo Airways відкриє рейс Херсон – Люблін (Польща) з 15 червня.

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