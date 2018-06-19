В Україні можуть скасувати медогляд

Міністерство охорони здоров’я України запропонувало скасувати щорічні медогляди для державних службовців.

– Ми втратимо ще один бюрократичний бар’єр. Державні службовці зможуть вільно, як і всі інші, консультуватися про стан здоров’я у свого сімейного лікаря і проходити дійсно потрібні обстеження, – заявила в.о. глави відомства Уляна Супрун.

Відповідний проект наказу вже відправлений на підпис.

Держслужбовці від 2003 року зобов’язані проходити щорічні медогляди в медустановах, до яких приписана їх установа.

– Хворий ти чи здоровий – якщо працюєш на держслужбі – змушений раз на рік проходити всіх лікарів без розбору, без права вибору медустанови і можливості відмовитися, – зазначила Супрун.

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Даний метод профілактики в принципі не визнається в розвинених країнах, де за станом здоров’я стежить сімейний лікар, а профілактичні медогляди проводяться за групами ризику.

– Регулярні огляди держслужбовців в Україні в основному перетворилися в обхід всіх лікарів з папірцем, щоб отримати позначку “для галочки”, а не дійсно якісне обстеження, – додала в.о. міністра.

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