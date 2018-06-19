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В Україні смертність перевищила народжуваність майже вдвічі

На 1 травня в Україні на 100 померлих припадало 54 новонароджених.

українці

Про це свідчать дані Держстату.

На 1 травня 2018 року чисельність населення України становила 42 млн 300,7 тис. При цьому за перші чотири місяці, січень-квітень, українців стало менше на 85,7 тис.

Читайте: Населення України може скоротитися на третину – дата

– Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом новонароджених: на 100 померлих – 54 новонароджені, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, коли в Україні буде перепис населення.

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