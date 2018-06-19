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Відродження проти подальшого підвищення тарифів на газ в Україні

Депутатська група партія Відродження виступає проти подальшого підвищення цін на газ для населення. А також закликає президента України та прем’єр-міністра втрутитися у ситуацію із преміюванням керівництва НАК Нафтогаз України.

Про це заявив співголова депутатської групи партія Відродження Віктор Бондар.

Під час виступу з парламентської трибуни він назвав цинічними виділення керівництвом Нафтогазу мільярдних премій для себе на тлі можливого зростання цін на газ для населення.

– Я хочу звернутися з цієї трибуни до уряду, до глави держави щодо ситуації, яка відбувається у Нафтогазі України. Подивіться на цинізм, з яким голова правління і все керівництво НАК виписали собі шалені премії за начебто виграш у Газпрому справи про транзит газу. Україна ще не отримала цих грошей, втім, співробітники Нафтогазу вже розписали собі премії на 1 млрд 200 млн грн! У такий спосіб продемонструвавши, що чхати вони хотіли на народ України. В той час як люди зубожіють, вони собі жирують, – заявив Віктор Бондар.

За його словами, коштів, спрямованих на премії керівництву Нафтогазу України, вистачило б на проведення трьох місяців опалювального сезону в таких містах, як Львів та Одеса.

– На ці кошти можна 100 тис. українців відправити на відпочинок, або можна разово виплатити мінімальну пенсію у 1452 грн для 826 тис. українських пенсіонерів. І після цього вони нам говоритимуть, що треба піднімати тарифи, що Нафтогаз – збитковий! Подивіться на баланс компанії, сьогодні вона отримує майже 40 млрд грн чистого прибутку в рік, – наголосив політик.

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І закликав президента та прем’єр-міністра України вжити необхідних заходів.

– Я звертаюся у такій ситуації до президента України, до голови уряду: давайте приймати рішення по голові правління Нафтогазу. Не можна в бідній країні виплачувати такі премії – це цинізм влади стосовно людей України, – закликав співголова депутатської групи партія Відродження.

До слова, Відродження пропонує взяти законопроект №6292 за основу реформи соцзахисту чорнобильців.

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