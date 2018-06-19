Як звільнити Сенцова – Кремль натякає на помилування

У Кремлі заявили, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо українського політв’язня Олега Сенцова, він повинен сам звернутися з проханням про помилування.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНІАН.

Пєсков нагадав, що Путін неодноразово висловлював свою точку зору з цієї теми і відповідав на відповідні питання.

– Справа в тім, що резонанс громадський жодним чином не може вплинути, природно, на рішення суду Російської Федерації, – сказав Пєсков.

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– Але ви знаєте, що для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим, ось із цього потрібно виходити, – наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, російські культурні діячі закликали президента РФ Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова.

Фото: УНІАН