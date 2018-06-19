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Зауваження Заходу щодо нацбезпеки України ліквідовано – нардеп

Новий законопроект про національну безпеку був змінений після зауважень партнерів України.

Про це заявив народний депутат від фракції партії Блок Петра Порошенка Іван Вінник в ефірі Свободи слова на ICTV.

– 15 червня за результатами зустрічі ми ліквідували ті зауваження за 9 сферами, які були висловлені нашими партнерами з Заходу. Мова йде про посилення громадського контролю над сектором безпеки та оборони, мова йде про посилення демократичного цивільного контролю над військовими органами, мова йде про посилення парламентських повноважень щодо контролю сектору безпеки, мова йде про чітке розмежування повноважень сил безпеки та сил оборони, – заявив Вінник.

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Нагадаємо, співголова Громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов заявив, що законопроект про нацбезпеку залишає СБУ непідзвітною.

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