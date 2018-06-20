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Денисова закликала Червоний Хрест відвідати Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова написала офіційного листа керівнику Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв’язнів у Росії.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– З учорашнього дня намагаюся зустрітися з керівництвом Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі і Молдові Магне Бартом, – написала Денисова.

Оскільки у Магне Барта дуже щільний графік і він не може зустрітися, Денисова звернулася до нього з офіційним листом, в якому просить відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова.

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– Я попросила його здійснити візити до пенітенціарних установ, де вони відбувають покарання, щоб перевірити стан їх здоров’я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України, – підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова.

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