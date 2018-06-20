Денисова закликала Червоний Хрест відвідати Сенцова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова написала офіційного листа керівнику Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв’язнів у Росії.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
– З учорашнього дня намагаюся зустрітися з керівництвом Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі і Молдові Магне Бартом, – написала Денисова.
Оскільки у Магне Барта дуже щільний графік і він не може зустрітися, Денисова звернулася до нього з офіційним листом, в якому просить відвідати Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Олександра Шумкова.Читайте: Побачити, що живий: Москва ховає Сенцова навіть від відеозв'язку Росія зірвала синхронне відвідування Сенцова та Вишинського Росія може погодитися на обмін полоненими в період ЧС-2018
– Я попросила його здійснити візити до пенітенціарних установ, де вони відбувають покарання, щоб перевірити стан їх здоров’я, а також сприяти організації моїх візитів до згаданих громадян України, – підсумувала омбудсмен.
Нагадаємо, нещодавно омбудсмена Денісову не пустили до Сенцова.