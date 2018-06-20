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Дніпропетровську та Кіровоградську області перейменують – нові назви

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

– Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не зупинити, – йдеться у повідомленні.

Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання комітету, депутати розглядали проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області) (№8329) та проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Кіровоградської області) (№8380) .

У той же час, головним комітетом по цим законопроектам є Комітет з питань правової політики і правосуддя.

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Нагадаємо, що 14 червня постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків погодила перейменування 11 вулиць, провулків та площі у столиці.

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