Дві головні загрози Керченського мосту для України

Зведення мосту через Керченську протоку створило серйозні загрози і методи тиску на Україну.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що російський міст через Керченську протоку в окупований Крим створив військову та економічну загрозу для України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Завдяки мосту тепер можна оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ РФ до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України, – сказав Турчинов.

За його словами, Крим і так максимально мілітаризований Росією.

Секретар РНБО також додав, що Росія за останні місяці створила в Азовському морі флотилію, для чого були посилені додатковими кораблями прикордонні війська ФСБ, а також перекинуті кораблі військового флоту з Каспійського моря.

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Турчинов заявив, що побудувавши Керченський міст, Росія отримала можливість здійснювати незаконний контроль над судами, які перетинають Керченську протоку.

– Україна має можливість затримувати російські кораблі, які своїми діями порушують наше законодавство… Але якщо ми діємо адекватно в рамках міжнародного законодавства, то Росія, як завжди, грубо порушує норми міжнародного права, проводячи незаконний огляд кораблів, що йдуть в українські порти. Це фактично продовження гібридної війни в економічній площині, демонстрація готовності здійснити блокаду наших портів на Азовському морі, – сказав секретар РНБО.

До слова, адміністрація США вважає, що відкриття Кримського мосту негативно позначиться на людях і півострові.