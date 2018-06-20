Генерала Литвина призначено послом України у Вірменії

Президент України призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.
– Призначити Литвина Петра Михайловича послом України в Республіці Вірменія, – написано в указі президента України.
Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Під час проведення АТО – командувача військ сектора Д Литвина звинувачували у тому, що в серпні 2014 року він залишив бійців під Іловайськом. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не знайшла підтвердження даній інформації.
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Нагадаємо, лідера опозиції Ніколу Пашиняна обрано прем’єр-міністром Вірменії.
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