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Генерала Литвина призначено послом України у Вірменії

Президент України призначив послом України у Вірменії генерал-лейтенанта Петра Литвина.

– Призначити Литвина Петра Михайловича послом України в Республіці Вірменія, – написано в указі президента України.

Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Під час проведення АТО – командувача військ сектора Д Литвина звинувачували у тому, що в серпні 2014 року він залишив бійців під Іловайськом. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не знайшла підтвердження даній інформації.

Читайте: Грибаускайте заявила про небезпеку вторгнення Росії в Литву

Нагадаємо, лідера опозиції Ніколу Пашиняна обрано прем’єр-міністром Вірменії.

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