Генсек РЄ готовий просити про помилування Сенцова

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд готовий подати прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
Про це генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, повідомляє Інтерфакс-Україна.
– Я вважаю, що пан Сенцов повинен бути звільнений на гуманітарних підставах. Він може бути помилуваний із гуманітарних причин, – зауважив він.
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– Якщо необхідне прохання на його помилування, я із задоволенням його подам на підставі Європейської конвенції із прав людини, – додав Ягланд.
При цьому сама Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.
Раніше у Кремлі натякнули на те, що Олег Сенцов повинен сам попросити про помилування.
Перший заступник спікера ВР Ірина Геращенко відповіла, що Сенцов не звертатиметься до Путіна з подібним питанням і саме на це розраховує влада РФ.
Нагадаємо, Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке раніше було домовлено. Більш того, Росія ховає Сенцова навіть від відеозв’язку.