Генсек РЄ готовий просити про помилування Сенцова

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд готовий подати прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Про це генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив після зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Я вважаю, що пан Сенцов повинен бути звільнений на гуманітарних підставах. Він може бути помилуваний із гуманітарних причин, – зауважив він.

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– Якщо необхідне прохання на його помилування, я із задоволенням його подам на підставі Європейської конвенції із прав людини, – додав Ягланд.

При цьому сама Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.