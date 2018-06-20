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Кір в Україні: за тиждень захворіла 1401 людина

За тиждень на кір захворіла 1401 людина. З них — 560 дорослих і 841 дитина.

Кір в Україні не зупиняє свого наступу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними відомства, це на 56 випадків більше, аніж минулого тижня.

– Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі від ускладнень кору померли одинадцятеро людей: семеро дітей і четверо дорослих.

Читайте: Не хочу захворіти на кір. Що робити?

За даними МОЗ, з початку 2018 року в Україні захворіли на кір 19 249 людей, з них 11 424 — діти.

Нагадаємо,  в Україні проведуть безкоштовну вакцинацію проти кору дорослих із групи ризику.

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