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Кому підвищать пенсії з 1 липня

На підвищення пенсій з 1 липня можуть розраховувати три категорії громадян України.

Пенсії

Це випливає з відповіді Пенсійного фонду України на запит Апострофа.

Зокрема, з 1 липня підвищать пенсії:

  • особам, які мають статус почесного донора України, що дає право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (розмір надбавки підвищиться зі 170 до 177,7 грн);
  • особам, які отримують максимальні пенсії, розмір яких зараз становить 13 730 грн (тепер вони будуть отримуватимуть 14 350 грн);
  • громадянам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо страхового стажу для отримання мінімальної пенсії (вони отримували соціальну пенсію у розмірі 1 373 грн, тепер отримуватимуть 1435 грн).

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Водночас у ПФУ пояснили, що на підвищення пенсій поки не варто розраховувати українцям, які отримують мінімальну пенсію, яка на сьогодні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб (1452 грн).

Нагадаємо, сьогодні віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував підвищення мінімальної пенсії в 2018 році з 1 липня і 1 грудня.

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